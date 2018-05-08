Сегодня свой праздник отмечают оперативные работники уголовно-исполнительной системы России.
Из более экзотичных событий стоит выделить т.н. "Ночь женщин" в Норвегии. Да-да, вы угадали, эту дату придумали феминистки.
В народном календаре 8 мая — это Марк Ключник. В этот день молились о том, чтобы не случилась засуха, призывая разными способами дождь.
Знаменательные события:
В 1945 году в этот день был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая в СССР объявлено Днем Победы. Документ подписали в 22:43 по центрально-европейскому времени (в Москве было уже 0:43 следующих суток).
В 1965 году в СССР утверждено положение о почетном звании "Город-герой".
В 1967 году состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля "Могила Неизвестного Солдата".
Родились в этот день:
1770 год — Василий Пушкин, русский поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина
1884 год — Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945-1953)
1962 год — Валерий Тодоровский, российский режиссер, сценарист и продюсер
Умерли в этот день:
1880 год — Гюстав Флобер, французский романист
1903 год — Поль Гоген, французский живописец
1919 год — Вера Засулич, русская революционерка
1936 год — Освальд Шпенглер, немецкий историк и философ
1992 год — Сергей Образцов, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве
Комментарии
8 мая отмечают проигравшие, а 9 МАЯ празднуют ПОБЕДИТЕЛИ !
Думаю, что особенного значения тут вовсе нет первыми или вторыми праздновать. Главное, что празднуют победу все! И это правильно! Фашизм всех достал и всех коснулся!