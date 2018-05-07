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Самым молодым гривневым миллионером на Украине стал семилетний мальчик из города Черкассы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на и.о. главы Государственной фискальной службы страны Мирослава Продана.
Возраст самого старшего гривневого миллионера – 99 лет. Он живет в Киеве.
Всего количество миллионеров в стране выросло в 2017 году по сравнению с 2016 на 16% (на 559 человек).
"Доходы в размере более 1 миллиона гривен (порядка 38 тысяч долларов), полученные в 2017 году, задекларировали 4063 плательщика", — цитирует агентство Продана.
Один человек задекларировал доход в размере свыше 1 миллиарда гривен.
Возраст наибольшего количества миллионеров — 2270 плательщиков налогов — составляет от 45 лет и выше.
Около 44% из них находятся на налоговом учете в украинской столице. Также лидируют по данному показателю Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области.
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