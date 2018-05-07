Фото: twimg.com
Глава государства Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты получат российские ветераны, которые живут в России, Латвии, Литве и Эстонии, пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ.
В тексте говорится, что российские ветераны получат выплату в мае-июне 2018 года.
Подчеркивается, что доплата полагается исключительно участникам Великой Отечественной войны.
Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации данного указа.
Комментарии
Достойная надбавочка для победителей. Мы их любим и чтим. На той стороне обзавидуются таким колоссальным выплатам.
Все равно правнукам на смартфон новый уйдут.