Вторник, 8 Май, 09:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62,71
€ 74,81
567246
12°
Обь
476см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Инаугурация Владимира Путина Марафон Победы
Новости

Сколько Lexus и BMW есть у депутатов Алтайского края

, ИА "Амител"
Смотрим декларации о доходах народных избранников за 2017 год

Фото: equipnet.ru

За 2017 год у депутатов Алтайского краевого Заксобрания в гаражах мало что изменилось. Кто-то продолжает владеть Bentley Continental, кто-то купил скромную Toyota Corolla, а кто-то так и не обзавелся средством передвижения. Транспорт – это обязательная часть декларации для народных избранников. Что же, посмотрим, кто на чем ездит.

Самым колоритным и недешевым транспортом продолжает оставаться Bentley Continental. Им владеет супруга депутата от фракции КПРФ (кстати, из партии его недавно исключили), павловского бизнесмена Владимира Попова. А вот единоросс Дмитрий Аганов, который стал самым богатым депутатом по итогам 2017 года с заработанными 98 млн рублей, свой Porsche Panamera 4S, видимо, продал. Во всяком случае, в декларации его уже нет.

И количеством, и качеством авто могли бы похвастаться единороссы Сергей Бенслер (у него Lexus LX570 и LX470, Toyota Land Сruiser 105, Toyota Land Сruiser 100, ВАЗ и два УАЗ), Алексей Найден (Renault Duster, Audi Q7, Toyota Rav4), Алексей Кривенко (Volkswagen Touareg, Nissan Tiida, УАЗ 331512, Lada FS015L, Iveco 35c15 Daily, ИЖ 2717-320), Александр Демин (Nissan Patrol 3.0 D Luxury, грузовой "Даймлер Крайслер" (Mercedes Benz) и LEXUS LX 570). Кстати, у Найдена, видимо, больше нет еще одного Audi — Q3, годом ранее он значился в декларации.

Продолжают владеть несколькими автомобилями Сергей Серов (Mitsubishi Pajero и УАЗ 469), Юрий Кайро (Mitsubishi Pajero, Lexus LX 470), Анатолий Вытоптов (BMW X3 XDRIVE 201 и ИЖ 27175-036).

Порадуемся за члена ЛДПР Павла Рего, который приобрел Toyota Corolla, и коммуниста Максима Талдыкина за его Fоrd Mondeo. Это, видимо, их первые авто, во всяком случае, в 2016 году их не было. Судя по декларации, авто в 2017 году купили коммунист Юрий Астанчик (Toyota Avensis), единоросс Анатолий Суворов (Nissan Teana) и член фракции КПРФ Владимир Попов ("Волга", ГАЗ-21).

А вот единоросс Александр Балушкин, видимо, продал свои Toyota Camry, Lexus LX. Поменяла авто и его коллега по партии Татьяна Ильюченко с Suzuki SX 4 на Mazda CX5.

У остальных депутатов есть:

  • Mitsubishi Pajero (Виталий Щербаков и Юрий Кайро)
  • Toyota Land Cruiser (Владислав Семенов, Александр Траутвейн)
  • другие Toyota (Александр Николайчик (Camry), Оксана Абрамова (Opa), Владислав Вакаев (Nadia), Павел Шумихин (Corolla)
  • BMW (Андрей Хмурович (X-3), Валерий Гуминский (525X1), Николай Данилин (X5), Игорь Пляко (X3), Анатолий Вытоптов (X3 XDRIVE 201)
  • Mercedes-Benz (Сергей Шабанов (E 350), Альберт Лунев (GL 500 4 МА)
  • Lexus (Сергей Сивец (RX 450 Н), Вадим Смагин (LX 570), Александр Балушкин (LX), Юрий Кайро (LX 470), Сергей Приб (ES 350)
  • Nissan (Владимир Устинов (X-Trail), Людмила Суслова (Tiida)
  • Volkswagen (Всеволод Кондратьев, Александр Молотов, Сергей Лямин)
  • Land Rover Discovery 4 (Анатолий Суворов)
  • Renault Koleos (Александр Лазарев)
  • Chery A 13 (Юрий Астанчик)
  • Hyundai IX 35 (Сергей Писарев)
  • Great Wall (Вячеслав Початов)
  • Renault Duster (Алексей Найден)
  • Hyundai Tucson 2,7 GLS

В гаражах депутатов есть и отечественные авто. У Юрия Астанчика имеется "копейка", у коммуниста Андрея Сартакова — "шестерка", у справедливоросса Василия Железовского, коммуниста Олега Кравченко и единоросса Николая Бушкова – "Волга", единоросса Сергея Бенслера — "Нива" и два "уазика", "уазик" есть у другого члена фракции "ЕР" Сергея Серова, у Анатолия Вытоптова, напомним, есть ИЖ 27175-036.

Мотолодки были и есть у Александра Романенко, Андрея Осипова, Владислава Семенова, Дмитрия Аганова, Александра Балушкина. Снегоходы у Романенко, Серова, Семенова, Гуминского, Приба, Попова, Смагина, Бенслера.

Как и в прошлом году, многие депутаты не задекларировали легковые автомобили, а у некоторых нет никакого транспорта, хотя многих можно видеть за рулем авто. Так вот, нет в личной собственности авто у Александра Романенко, Бориса Трофимова, Андрея Осипова, Андрея Абрамова, Евгении Боровиковой, Александра Гукова, Дениса Голобородько, Ивана Диркса, Ивана Дубинина, Ирины Журавлевой, Вероники Лапиной, Юрия Матвейко, Ивана Мордовина, Михаила Никишашина, Игоря Панарина, Марии Прусаковой, Дмитрия Степурко, Ирины Солнцевой, Максима Степина, Ирины Тепловой, Натальи Цепенко, Ирины Шудра, Николая Якушева.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

8.05.2018 08:37
- гость -

Избранички....

0  0
8.05.2018 08:37
- гость -

Кто же и когда вас выбирал???

0  0
8.05.2018 08:38
- гость -

Жены коммунистов тоже бедствуют

0  0
8.05.2018 08:46
- гость -

нет в личной собственности авто у Александра Романенко, Бориса Трофимова, Андрея Осипова, Андрея Абрамова, Евгении Боровиковой, Александра Гукова, Дениса Голобородько, Ивана Диркса, Ивана Дубинина, Ирины Журавлевой, Вероники Лапиной, Юрия Матвейко, Ивана Мордовина, Михаила Никишашина, Игоря Панарина, Марии Прусаковой, Дмитрия Степурко, Ирины Солнцевой, Максима Степина, Ирины Тепловой, Натальи Цепенко, Ирины Шудра, Николая Якушева.

предлагаете пожалеть и купить?

0  0
8.05.2018 08:49
- гость -

Нехай живут как могут. Ответ дудет всяк за свои действия держать.Если действия не праведны. Бог не фраер - обязательно при случае спросит: - "А чем ты там эдакий при "жизни" занимался, нося свой крест на пузе?"

0  0
8.05.2018 08:55
Барнаулец

Нищета! Реально нищета. Если утром посмотреть какие авто выезжают из элитных поселков( где кстати нет ни одного депутата) там такие тачки выкатываются, мама не горюй. И ничего . Никто не завидует. Слово депутат прочитали и все. Аж до оргазма у некоторых комментаторов. Успокойтесь уже и вкалывайте. Станьте например фермером,( Траутвейн, Вытоптов) или начните добывать золото,(Гуминский) можете дорасти до директора завода или построить свой.(Смагин, Балушкин). Еще есть возможность вступить в КПРФ (Прусакова, Лапина). Дерзайте люди. И будьте добрее.

0  0
8.05.2018 09:28
- гость -

В статье увидел всего пару машин, которые американский работяга не может купить, не хватит зарплаты в 300т руб

0  0
8.05.2018 09:38
- гость -

Так то оно так Барнаулец 8.05.2018 08:55. Но люди то не на пустом месте робщат! Советы давать не мудрено, мы это любим, Но они эти советы, как мы уже видим много лет, ведут предпреимчивый народ только до тюрмы да до сумы.

0  0
8.05.2018 09:41
- гость -

Учите матчасть истории нашей Барнаулец от 8.05.2018 08:55, а потом прекиньте ... к носу и подумайте прежде чем усомниться.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
09:50
Сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира 0
09:32
Капитальный ремонт Привокзальной улицы начали в Барнауле 6
09:21
Инаугурация Путина: чем запомнилась церемония и что было нового 3
09:17
Надземный пешеходный переход обрушился в Новосибирске 0
09:10
Акцию "Один житель — одно дерево" поддержали тысячи жителей края 0
09:06
День Победы в Барнауле отметят без алкоголя 8
09:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за апрель 2018 года 0
08:58
На Украине возмутились формой Adidas с советской символикой 1
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 8 мая 0
08:30
"Бийский рыбозавод" поздравляет жителей края с Днем Победы 0
08:23
Российский вертолет Ка-52 разбился в Сирии, есть жертвы 12
08:15
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 16
08:02
Сколько Lexus и BMW есть у депутатов Алтайского края 9
08:00
Профессионалы индустрии красоты встретятся на SibBeauty 2018 в Новосибирске 0
07:51
Ежедневник: почему европейцы празднуют День Победы 8 мая, а россияне – 9-го 3
07:45
Где в Барнауле можно получить санаторно-оздоровительную реабилитацию 0
07:34
Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото 0
07:22
Барнаульский элеватор отошел компании, торгующей оптом табаком и кормами 2
07:14
Карта пямяти: улицы Барнаула с именами героев Великой Отечественной войны 8
07:03
"Автотрейд" расширяет географию и ассортимент 0
06:54
Эксклюзивную квартиру с видом на весь город продают в Барнауле за 12,9 млн 3
06:41
Худеем к лету: ТОП-7 новинок правильного питания 1
06:32
Отдых в России: фотопроект призера престижной премии World Press Photo 7
06:23
"Новапорт" намерен выкупить акции аэропорта Барнаула для нового терминала 3
06:12
Ливни и ветер обещают в Алтайском крае 8 мая 0
06:01
Обрезку деревьев вновь начали в барнаульском парке "Изумрудный" 0
05:04
Неизвестные украли кольцо за 47 млн рублей у пьяной жены олигарха 28
04:02
Украинцы назвали самой главной проблемой конфликт в Донбассе 0
03:09
Макрон: выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к войне 0
02:03
Около 400 сайтов пострадали из-за блокировки Telegram в России 2
01:01
Стена общежития обрушилась в Саратове 1
00:04
Подросток в США вышел из комы перед отключением от системы жизнеобеспечения 5
23:48
Акцию "Бессмертный полк" проведут в Минске, несмотря на запрет 4
23:26
Киев обвинил Россию в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году 2
23:11
В Кургане убрали баннеры ко Дню Победы с орфографическими ошибками 0
22:57
Новый президентский автомобиль прозвали "Сенат-лимузином" 0
22:32
Медведев предложил кандидатов в новый состав кабмина 8
22:08
Путин подписал указ "О целях и стратегических задачах развития РФ" 3
21:56
СМИ сообщили о росте импорта российской стали в ЕС на 139% 0
21:33
Актера из "Игры престолов" назвали самым сильным мужчиной в мире 0
21:11
Мантуров назвал примерную стоимость машин проекта "Кортеж" 0
20:56
КПРФ отказалась поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьера 4
20:27
Киев анонсировал планы по борьбе с "российской агрессией" в Республике Крым 0
20:07
Александр Карлин: инаугурация показала сплоченность вокруг президента 2
19:26
Захарова назвала позором "британскую возню" вокруг отравления Скрипалей 0
19:24
Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера страны 23
19:08
Коротко о главном: инаугурация Путина, доходы депутатов и закрытие "Арены"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 мая
18:54
Ветераны войны в России и Прибалтике получат выплаты ко Дню Победы 2
18:27
Семилетний мальчик стал самым молодым миллионером на Украине в 2017 году 0
18:09
Российское правительство ушло в отставку 11

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.