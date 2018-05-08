Сколько Lexus и BMW есть у депутатов Алтайского края

За 2017 год у депутатов Алтайского краевого Заксобрания в гаражах мало что изменилось. Кто-то продолжает владеть Bentley Continental, кто-то купил скромную Toyota Corolla, а кто-то так и не обзавелся средством передвижения. Транспорт – это обязательная часть декларации для народных избранников. Что же, посмотрим, кто на чем ездит.

Самым колоритным и недешевым транспортом продолжает оставаться Bentley Continental. Им владеет супруга депутата от фракции КПРФ (кстати, из партии его недавно исключили), павловского бизнесмена Владимира Попова. А вот единоросс Дмитрий Аганов, который стал самым богатым депутатом по итогам 2017 года с заработанными 98 млн рублей, свой Porsche Panamera 4S, видимо, продал. Во всяком случае, в декларации его уже нет.

И количеством, и качеством авто могли бы похвастаться единороссы Сергей Бенслер (у него Lexus LX570 и LX470, Toyota Land Сruiser 105, Toyota Land Сruiser 100, ВАЗ и два УАЗ), Алексей Найден (Renault Duster, Audi Q7, Toyota Rav4), Алексей Кривенко (Volkswagen Touareg, Nissan Tiida, УАЗ 331512, Lada FS015L, Iveco 35c15 Daily, ИЖ 2717-320), Александр Демин (Nissan Patrol 3.0 D Luxury, грузовой "Даймлер Крайслер" (Mercedes Benz) и LEXUS LX 570). Кстати, у Найдена, видимо, больше нет еще одного Audi — Q3, годом ранее он значился в декларации.

Продолжают владеть несколькими автомобилями Сергей Серов (Mitsubishi Pajero и УАЗ 469), Юрий Кайро (Mitsubishi Pajero, Lexus LX 470), Анатолий Вытоптов (BMW X3 XDRIVE 201 и ИЖ 27175-036).

Порадуемся за члена ЛДПР Павла Рего, который приобрел Toyota Corolla, и коммуниста Максима Талдыкина за его Fоrd Mondeo. Это, видимо, их первые авто, во всяком случае, в 2016 году их не было. Судя по декларации, авто в 2017 году купили коммунист Юрий Астанчик (Toyota Avensis), единоросс Анатолий Суворов (Nissan Teana) и член фракции КПРФ Владимир Попов ("Волга", ГАЗ-21).

А вот единоросс Александр Балушкин, видимо, продал свои Toyota Camry, Lexus LX. Поменяла авто и его коллега по партии Татьяна Ильюченко с Suzuki SX 4 на Mazda CX5.

У остальных депутатов есть:

Mitsubishi Pajero (Виталий Щербаков и Юрий Кайро)

(Виталий Щербаков и Юрий Кайро) Toyota Land Cruiser (Владислав Семенов, Александр Траутвейн)

(Владислав Семенов, Александр Траутвейн) другие Toyota (Александр Николайчик (Camry), Оксана Абрамова (Opa), Владислав Вакаев (Nadia), Павел Шумихин (Corolla)

(Александр Николайчик (Camry), Оксана Абрамова (Opa), Владислав Вакаев (Nadia), Павел Шумихин (Corolla) BMW (Андрей Хмурович (X-3), Валерий Гуминский (525X1), Николай Данилин (X5), Игорь Пляко (X3), Анатолий Вытоптов (X3 XDRIVE 201)

(Андрей Хмурович (X-3), Валерий Гуминский (525X1), Николай Данилин (X5), Игорь Пляко (X3), Анатолий Вытоптов (X3 XDRIVE 201) Mercedes-Benz (Сергей Шабанов (E 350), Альберт Лунев (GL 500 4 МА)

(Сергей Шабанов (E 350), Альберт Лунев (GL 500 4 МА) Lexus (Сергей Сивец (RX 450 Н), Вадим Смагин (LX 570), Александр Балушкин (LX), Юрий Кайро (LX 470), Сергей Приб (ES 350)

(Сергей Сивец (RX 450 Н), Вадим Смагин (LX 570), Александр Балушкин (LX), Юрий Кайро (LX 470), Сергей Приб (ES 350) Nissan (Владимир Устинов (X-Trail), Людмила Суслова (Tiida)

(Владимир Устинов (X-Trail), Людмила Суслова (Tiida) Volkswagen (Всеволод Кондратьев, Александр Молотов, Сергей Лямин)

(Всеволод Кондратьев, Александр Молотов, Сергей Лямин) Land Rover Discovery 4 (Анатолий Суворов)

(Анатолий Суворов) Renault Koleos (Александр Лазарев)

(Александр Лазарев) Chery A 13 (Юрий Астанчик)

(Юрий Астанчик) Hyundai IX 35 (Сергей Писарев)

(Сергей Писарев) Great Wall (Вячеслав Початов)

(Вячеслав Початов) Renault Duster (Алексей Найден)

(Алексей Найден) Hyundai Tucson 2,7 GLS

В гаражах депутатов есть и отечественные авто. У Юрия Астанчика имеется "копейка", у коммуниста Андрея Сартакова — "шестерка", у справедливоросса Василия Железовского, коммуниста Олега Кравченко и единоросса Николая Бушкова – "Волга", единоросса Сергея Бенслера — "Нива" и два "уазика", "уазик" есть у другого члена фракции "ЕР" Сергея Серова, у Анатолия Вытоптова, напомним, есть ИЖ 27175-036.

Мотолодки были и есть у Александра Романенко, Андрея Осипова, Владислава Семенова, Дмитрия Аганова, Александра Балушкина. Снегоходы у Романенко, Серова, Семенова, Гуминского, Приба, Попова, Смагина, Бенслера.

Как и в прошлом году, многие депутаты не задекларировали легковые автомобили, а у некоторых нет никакого транспорта, хотя многих можно видеть за рулем авто. Так вот, нет в личной собственности авто у Александра Романенко, Бориса Трофимова, Андрея Осипова, Андрея Абрамова, Евгении Боровиковой, Александра Гукова, Дениса Голобородько, Ивана Диркса, Ивана Дубинина, Ирины Журавлевой, Вероники Лапиной, Юрия Матвейко, Ивана Мордовина, Михаила Никишашина, Игоря Панарина, Марии Прусаковой, Дмитрия Степурко, Ирины Солнцевой, Максима Степина, Ирины Тепловой, Натальи Цепенко, Ирины Шудра, Николая Якушева.