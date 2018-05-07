Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Об этом сказано на официальном сайте Кремля.
Напомним, глава государства обязан предложить кандидатуру в соответствии с 83-й и 111-й статьями Конституции РФ. Затем требуется одобрение ГД.
В Думе рассмотрят кандидатуру Медведева во вторник, 8 мая, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова.
Медведев был председателем правительства весь предыдущий срок президентства Путина — с 8 мая 2012 года.
Прошлое правительство ушло в отставку после инаугурации главы государства.
Комментарии
С сегодняшнего дня в стране новый президент и новый премьер
ну все, теперь точно заживем!
Неожиданно...
Стабильность
Ну а кто ещё так может поднять нас с колен,еслиф не Димон?
http://www.stihi.ru/pics/2018/02/15/8691.jpg
Не лучший кандидат..
интересно а дума одобрит?, Или там как с выборами президента?
интересно а дума одобрит?,
Ну еще бы не одобрила: в ней воровское большинство
Не, реально очень неожиданно...
хотелось верить в перемены, напрасно
Шёл 2068-й год...
Ну что вы, граждане, в самом деле - не понимаете? Негоже новому премьеру начинать с повышения пенсионного возраста - ибо беспорядки могут случиться и кандидатура улетит коту под хвост. А новый-старый премьер Медведев вполне может - щас повысит и в отставку! Теплое место ему уже приготовлено, а что народ его проклинать будет, так ему не привыкать! Зато у нового премьера руки будут развязаны делать все, что заблагорассудится.
им нравится над народом забавляться, все равно выберут