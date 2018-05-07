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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала невозможным позором "британскую возню" вокруг отравления в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет RT, ссылаясь на Facebook-страницу Захаровой.
Она отметила, что на минувшей неделе англоязычные СМИ цитировали главу ОЗХО Ахмеда Узюмджю, по словам которого против Скрипалей применили от 50 до 100 граммов "Новичка". "По оценке экспертов, такого количества химического отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек", — отметила представитель МИД РФ.
Она напомнила, что ранее сообщалось о проведенном специалистами ОЗХО анализе проб на местах, показавшем, что найденный химикат очень устойчив к погодным условиям. Захарова подчеркнула, что "улетучиться он так просто и быстро не мог".
Позднее, напомнила она, ОЗХО опубликовала пресс-релиз, в котором было сказано, что организация не может установить количество вещества, которым были отравлены Скрипали.
"Тем самым секретариат дезавуировал заявления своего руководителя. У меня вопрос: так кто говорил правду? Гендиректор ОЗХО или секретариат ОЗХО? Какой же невозможный позор вся эта британская возня вокруг Солсбери!" — заключила официальный представитель МИД РФ.
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