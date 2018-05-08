4 мая Лесная холдинговая компания "Алтайлес" провела традиционную весеннюю акцию краевого значения "Один житель — одно дерево". Как и в предыдущие годы, ее участниками стали тысячи людей.
"Эта акция – наша ежегодная добрая традиция, которая направлена на вовлечение каждого жителя в озеленение родного края и воспитание активной гражданской позиции в экологическом направлении. Для компании "Алтайлес" сохранение лесов является приоритетным направлением деятельности, — отметил Денис Шубин, руководитель предприятия ООО "Бобровский лесокомбинат".
В рамках акции каждый желающий смог абсолютно бесплатно получить сеянцы молодых сосен и лиственниц. Стоит отметить, что в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби представителями компании "Алтайлес" было безвозмездно роздано более 23 тысяч штук. Среди тех, кто пришел за сеянцами, — представители различных организаций края и просто неравнодушные жители.
"Очень радует, что с каждым годом становится все больше людей, желающих внести свой вклад в создание новых лесов, а также озеленение городов и сел. Если каждый человек своими руками посадит дерево, а затем будет ухаживать за ним на протяжении десятков лет, рассказывать об этом своим детям, то принесёт ощутимую пользу родному краю", – говорят профессиональные лесники.
Напомним, что акция "Один житель — одно дерево" проводится в крае уже несколько лет подряд, неизменно находя отклик у жителей региона.
4 мая Лесная холдинговая компания "Алтайлес" провела традиционную весеннюю акцию краевого значения "Один житель — одно дерево". Как и в предыдущие годы, ее участниками стали тысячи людей.
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