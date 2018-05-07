Фото: kremlin.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что церемония инаугурации главы государства показала сплоченность общества вокруг фигуры президента и нацеленность на решение социальных задач. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Алтайский глава рассказал, что торжественная церемония завершила конституционную процедуру наделения Владимира Путина полномочиями на новый шестилетний срок президентства. Она прошла в торжественной обстановке в строгом соответствии с традиционными конституционными нормами.
Губернатор отметил, что в числе приглашенных на инаугурацию в текущем году, кроме официальных лиц и политических деятелей, "было очень много молодых людей, представляющих волонтерское движение, некоммерческие организации, представителей Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат регионов".
"Иными словами, сегодня в кремлевских залах присутствовала вся страна, все регионы, представители всех социальных групп. Церемония продемонстрировала сплоченность общества вокруг фигуры нашего президента, нацеленность всех структур нашего общества на решение в ближайшие шесть лет очень серьезных задач, стоящих перед нами", — подчеркнул Карлин.
Участники инаугурации отметили, что вдохновляющей стала речь Путина. По словам Карлина, главными приоритетами президент назвал устремленность на решение задач развития общества и улучшения качества жизни людей.
"Владимир Путин обозначил в числе глобальных приоритетов своего нового президентского срока развитие социальной инфраструктуры – образования, здравоохранения, культуры. Это совершенно оправдано и согласуется с теми приоритетами, которые диктует нам сама жизнь", — добавил глава Алтайского края.
Карлин подчеркнул, что особую торжественность церемонии придало участие военнослужащих президентского полка. Традиционно после завершения инаугурации главе государства представили личный состав полка. Путин поздравил военных с 82-й годовщиной со дня образования этого воинского подразделения.
Примечательно, что на церемонии инаугурации присутствовали трое военнослужащих из Алтайского края.
Напомним, в понедельник, 7 мая, в Кремле прошла церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. На инаугурации Алтайский край представляли депутаты Госдумы и члены Совфеда Федерального Собрания, а также доверенные лица Путина и члены инициативной группы по его выдвижению на пост главы государства.
Комментарии
Инаугурация показала только"лики" тех, кто и на Новый год надоел!