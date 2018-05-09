Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

День Победы в Алтайском крае пройдет не в самых лучших погодных условиях – в регионе ожидаются осадки и ветер.

"В отдельных районах дождь, утром возможно с мокрым снегом, в предгорьях местами сильный дождь", — информирует алтайский ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +9 ...+13 градусов. Ветер западный с переходом на северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле временами небольшой дождь, утром возможно с мокрым снегом. За окном температура в краевой столице составит +9 ...+11 градусов. Ветер западный с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду.