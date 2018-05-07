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Так называемое представительство украинского лидера в Крыму разработало меры по противодействию "российской агрессии" на полуострове. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал obozrevatel.ua и слова постпреда президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина.
Подчеркивается, что план "неотложных мер по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму" на 2018-2019 годы должен быть обнародован в июне. Бабин добавил, что после его утверждения представительство собирается начать работу над проектом "стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения".
Он также прокомментировал идею бывшего депутата Рады Рефата Чубарова "отобрать у России Крымский мост". По мнению Бабина, такие предложения станут актуальными только после исполнения планов по "освобождению" полуострова. "Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях", — заявил он.
Агентство пишет, что ранее депутат Верховной рады Украины и лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отобрать у России мост через Керченский пролив и сделать все, чтобы помешать движению транспорта. В частности, прозвучало предложение фиксировать весь транспорт, который пересекает мост, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом в Крым.
На полуострове отметили, что такие заявления вызывают лишь улыбку.
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