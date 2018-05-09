Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится на пятом этаже кирпичного многоквартирного дома в экологически чистом районе города. "Элитный жилой комплекс в охраняемом городке. Престижный посёлок расположен в окружении соснового бора, из окон квартиры открывается роскошные панорамные виды. Чистый воздух. Дом бизнес-класса. Большая, полностью закрытая охраняемая территория с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками, прогулочная зона", — подчеркивает автор объявления.

На придомовой территории обустроены фонтаны, выполнен ландшафтный дизайн.

В квартире сделан качественный дизайнерский ремонт из натуральных дорогих материалов. Комнаты изолированные, большая кухня-гостиная, столовая, вместительная гардеробная, два санузла, ванная комната, кабинет, две лоджии. Квартира продается с мебелью, кладовой площадью 30 квадратных метров и машино-местом площадью 15 квадратов.