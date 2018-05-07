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КПРФ не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост российского премьер-министра. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление зампреда фракции Николая Коломейцева.
На вопрос, поддержат ли коммунисты кандидатуру Медведева на пост председателя правительства, Коломейцев ответил отрицательно.
"Нет, мы за две недели решение не меняем", — заявил зампред фракции, напомнив о негативном отзыве КПРФ о докладе Медведева по итогам шести лет работы правительства.
Первый вице-спикер Госдумы от фракции Иван Мельников заявил, что коммунисты негативно оценивают работу предыдущего состава кабмина. "Пока можно говорить только об оценке той работы, которая проведена правительством прошлого состава… Оценки весьма негативные", — заявил он.
"К работе правительства прошлого состава у нас претензий достаточно много, это известно, потому что при отчете правительства, которое относительно недавно было в Госдуме, наша фракция и лидер фракции Геннадий Андреевич Зюганов оценили работу правительства весьма критично", — напомнил политик.
Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост российского премьера. Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая — после инаугурации Путина.
ГД должна рассмотреть кандидатуру Медведева на заседании 8 мая.
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