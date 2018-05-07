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Стоимость серийных машин проекта "Кортеж" составит свыше 10 миллионов рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
По словам главы Министерства промышленности и торговли, цена машин точно превысит 10 миллионов рублей, а по параметрам они относятся к "самой премиальной категории".
"Он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса", — добавил министр.
Ранее Мантуров сообщил, что коммерческие заказы на машины проекта "Кортеж" откроются в конце августа — начале сентября. Он подчеркнул, что ограничений на заказы не будет, а их закупки для чиновников будут зависеть от бюджета.
В январе глава Минпромторга рассказал, что цена машин из проекта "Кортеж" в минимальной комплектации в рознице составит порядка 6–7 миллионов рублей. Он отметил, что в 2018 году хотят поставить свыше 70 авто.
Напомним, новый лимузин проекта "Кортеж" впервые использовали на инаугурации Владимира Путина 7 мая.
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