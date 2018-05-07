Фото: francetvinfo.fr
Исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, исполнивший роль Григора "Гору" Клигана в популярном американском сериале "Игра престолов", завоевал титул сильнейшего мужчины в мире. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальную Facebook-страницу турнира World's Strongest Man 2018.
Соревнования прошли в филиппинской столице Маниле. Участники состязались в 16 видах упражнений, традиционных для силового экстрима. В итоге актер впервые в карьере победил на данном турнире. Два года подряд он лишь завоевывал второе место.
Ранее исландец также победил на турнире Arnold Strongman Classic. За год до этого ему досталось серебро на данном турнире.
Комментарии