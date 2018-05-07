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Председатель Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф заявил, что в первом квартале текущего года объёмы импорта российской стали в Европейский союз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 139%. Об этом пишет RT, ссылаясь на его интервью изданию Osnabrücker Neue Zeitung.
По словам Керкхоффа, импорт стали из Турции в Евросоюз за тот же период вырос на 76%.
Он объяснил, что импорт в ЕС из некоторых стран резко увеличился из-за введения пошли на импорт стали главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
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