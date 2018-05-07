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Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Отмечается, что кабмину поручено за шесть лет снизить вдвое уровень бедности в стране.

Также в документе говорится, что каждый год должны улучшаться жилищные условия "не менее пяти миллионов семей". Семьи со средним достатком к концу обозначенного периода должны иметь возможность взять ипотеку по ставке не более 8%, а объемы строительства жилья – увеличиться до 120 миллионов квадратных метров в год.

Кроме этого, кабмин должен обеспечить рост реальных доходов и пенсий "выше уровня инфляции".

В документе сказано, что средняя продолжительность жизни граждан РФ к 2024 году должна достигнуть 78 лет, а к 2030 — 80 лет. При этом экспорт медуслуг должен вырасти "не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом".

Спустя шесть лет Россия должна входить в топ-5 крупнейших экономик мира. Экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция – не превышать 4%.

До первого октября кабмин должен утвердить основные направления своей работы и прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года.

Кроме того, правительству поручено обеспечить "глобальную конкурентоспособность российского образования", страна должна войти в топ-10 ведущих стран по его качеству.

К обозначенному сроку РФ должна войти в топ-5 мировых лидеров в области приоритетных научных исследований, говорится в указе.

Кроме этого, Путин поручил повысить привлекательность работы в стране для ведущих российских и зарубежных учёных и молодых перспективных исследователей.

Также правительство должно решить задачу создания передовой инфраструктуры для исследований и разработок и обновления не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций.

В стране к 2024 году должны появиться не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, которые действуют в реальном секторе экономики.

Президент поручил кабмину ликвидировать все несанкционированные свалки в границах городов. За указанный срок вредные выбросы в атмосферу в наиболее загрязненных городах страны должен снизиться не менее чем на 20%.

В заключение сказано, что к 2024 году нужно экологически оздоровить Волгу и сохранить уникальную водную систему Байкала, очистить берега и акваторию от мусора.