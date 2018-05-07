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И.о. председателя кабмина РФ Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав правительства. Об этом пишет РИА Новости.
На пост первого вице-премьера он выдвинул Антона Силуанова.
"Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов", — цитирует агентство Медведева.
И.о. председателя кабмина предложил назначить Татьяну Голикову вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, а также политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения.
На пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, он выдвинул бывшего главу Минсельхоза Алексея Гордеева, а вице-премьером по вопросам строительства он видит Виталия Мутко.
"Есть и другие идеи — в частности, по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики. Есть предложения назначить, может быть, для вас менее знакомого человека, хотя многие из вас его знают уже достаточно давно, в аппарате правительства вы так или иначе сталкивались, — Максим Алексеевич Акимов", — отметил Медведев.
По его мнению, вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики должен стать Дмитрий Козак, вице-премьером по вопросам культуры и спорта — Ольга Голодец, а главой аппарата правительства — Константин Чуйченко.
"Есть еще одна сфера — это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию [вице-премьера] нынешнего заместителя министра обороны Борисова", — добавил Медведев.
При этом и.о. главы кабмина отметил, что сейчас обсуждается лишь руководящий состав правительства. Позднее источник в "Единой России" подтвердил агентству, что лидер партии не озвучил имена претендентов на должности министров.
Также источник сообщил, что Медведев не упомянул Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева в числе возможных замов.
Консультации Медведева с парламентариями начались после того, как его кандидатуру на пост председателя кабмина РФ поддержал Владимир Путин. Госдума рассмотрит это предложение на заседании во вторник, 8 мая.
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