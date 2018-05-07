Фото: kremlin.ru
Новый автомобиль Владимира Путина, который был полностью сделан в РФ из отечественных комплектующих, получил название "Сенат-лимузин". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Россия 24" и автора фильма о президентском кортеже Дмитрия Щугорева.
Уточняется, что именно на этой машине президент подъехал к Большому Президентскому дворцу во время инаугурации. Характерной и узнаваемой особенностью авто является большая серебряная рама на переднем капоте.
По словам журналиста, лимузин — "венец" семейства "Аурус". Его длина составляет шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.
На машине установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра. Его мощность составляет 598 лошадиных сил.
К семейству "Аурус" также относятся седан "Сенат" и микроавтобус "Арсенал", получившие свое название в честь кремлевских башен.
Проект, в рамках которого предполагается создать автомобили отечественного производства для первых лиц страны, известен под названием "Кортеж". Его ответственный исполнитель — ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".
Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей. По словам и.о. министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, вслед за президентом на эти машины смогут пересесть и прочие чиновники. В начале года он предположил, что это произойдет в конце 2018 — начале 2019 года.
Также, по словам Мантурова, машины проекта в 2019 году появятся в свободной продаже.
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