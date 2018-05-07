Фото: vk.com
Баннеры в честь Дня Победы с орфографическими ошибками, которые появились на зданиях в Кургане, убрали в понедельник, 7 мая. В пресс-службе горадминистрации пообещали вывесить взамен новые, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее в одном из курганских сообществ в соцсети "ВКонтакте" местные жители опубликовали снимки с баннерами, в тексте которых были допущены ошибки. Так, на них было написано: "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".
Согласно данным горадминистрации, департамент соцполитики администрации Кургана не заказывал баннеры, которые появились на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта. Баннеры изготовило рекламное агентство "Контур" на безвозмездной основе.
"Утром 7 мая баннеры были демонтированы РА "Контур". Новые баннеры будут изготовлены РА "Контур" в ближайшее время и размещены на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта", — цитирует агентство сообщение.
Гендиректор рекламного агентства Ирина Заева заявила, что в "Контуре" не понимают, как подобные ошибки появились на баннерах.
"Сами не можем выяснить, как же так получилось. Мы приносим свои извинения, агентство никого не хотело обидеть. Мы виноваты в случившемся, баннеры сняты. Сегодня заказаны новые баннеры, макет тщательно проверен", — добавила она.
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