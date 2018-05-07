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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил военных России в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что СБУ передаст в Международный суд ООН записи якобы перехваченных разговоров по телефону. "Речь идет о трагических событиях, которые произошли в Мариуполе в связи с обстрелом района Восточный, которые имели место 24 января 2015 года", — заявил Грицак на брифинге, транслировавшемся украинскими каналами.
"Операцией с российской территории руководил глава ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ, генерал-майор Степан Ярощук, а в Донецке — полковник ВС РФ Александр Цаплюк (позывной "Горец"), координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов (позывной "Югра")", — утверждает Грицак.
Он подчеркнул, что 11 людям предъявлено подозрение, четверо из них — украинцы, а остальные — граждане РФ. Всех объявили в розыск, кроме этого, планируется привлечь Интерпол. По словам Грицака, Киев передаст в Международный суд ООН все материалы по иску до 12-14 июня.
Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в том числе в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Также ряд исков, которые были поданы в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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