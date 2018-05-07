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Акция "Бессмертный полк" пройдет в белорусской столице 9 мая, несмотря на отсутствие разрешения на ее проведение со стороны городского исполнительного комитета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Sputnik Беларусь.
Однако организаторы все же собираются провести акцию. "В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы", — цитирует агентство слова Драко.
Он добавил, что в 2017 году участники "Бессмертного полка" шли из трех точек, а всего число участвующих в минской акции людей превысило две тысячи.
Отмечается, что на площади Победы в Минске 9 мая запланирована республиканская акция "Беларусь помнит". Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович отметила, что традиционно 9 мая во время возложения цветов и венков на площади Победы "ребята-школьники, активисты Белорусского республиканского союза молодежи" выходят с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Таким образом, отмечает Романович, элемент "Бессмертного полка" присутствует на мероприятиях в Минске.
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