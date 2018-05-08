Фото: cullens.com.au
В Америке подросток с тяжелой черепно-мозговой травмой пришел в сознание после того, как его родители уже подписали согласие на посмертное донорство органов.
Тринадцатилетний Трентон МакКинли попал в аварию в начале марта, пишет РИА Новости, ссылаясь на USA Today. Школьник сидел в прицепе для трейлера, когда он перевернулся и ударил мальчика по голове. Пока подростка везли в больницу, его сердце останавливалось четыре раза, причем в один из них — на 15 минут.
По словам врачей, такое длительное кислородное голодание повлекло за собой необратимые изменения в мозге. Они заверяли, что, даже если ребенок останется жив, он уже никогда не придет в сознание и навсегда останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения.
В результате родители согласились отключить мальчика от аппарата и передать его органы больным детям. Однако за день до отключения подросток внезапно начал сам дышать, говорить и даже встал с кровати.
По словам самого школьника, момент аварии он не помнит, но знает, что, пока он находился в коме, его душа побывала в раю. "Нет никакого другого объяснения случившемуся, только Божья воля. С этим согласны даже врачи", — заявил подросток.
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