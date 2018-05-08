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Стена общежития обрушилась в Саратове

, ИА "Амител"
Из дома эвакуировали около 150 человек

Фото: Life Shot

В пятиэтажном жилом доме в Саратове обрушилась стена на углу строения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на специалиста пресс-службы областного главка МЧС Ирину Пригоду.

Уточняется, что кирпичная кладка частично обрушилась с первого по пятый этаж в той части общежития, где находятся душевые. В результате инцидента никто не пострадал.

Из дома эвакуировали порядка 150 человек, на месте работают спасатели.

Агентство пишет, что инцидент произошел по адресу: проспект Строителей, 27а.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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