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В пятиэтажном жилом доме в Саратове обрушилась стена на углу строения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на специалиста пресс-службы областного главка МЧС Ирину Пригоду.
Уточняется, что кирпичная кладка частично обрушилась с первого по пятый этаж в той части общежития, где находятся душевые. В результате инцидента никто не пострадал.
Из дома эвакуировали порядка 150 человек, на месте работают спасатели.
Агентство пишет, что инцидент произошел по адресу: проспект Строителей, 27а.
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