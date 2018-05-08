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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что решение его американского коллеги Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Der Spiegel.
"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — цитирует газета слова Макрона.
При этом президент Франции выразил уверенность, что глава Соединенных Штатов не собирается разжигать новый военный конфликт.
Газета пишет, что республиканец не раз заявлял о желании Вашингтона расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, обвиняя Тегеран в нарушении договоренностей. Мировое сообщество призвало Штаты не выходить из сделки. Россия, как и Франция, подчеркивала, что расторжение договора может привести к военному конфликту, а также указывала на безальтернативность данной сделки.
Об окончательном решении Трамп объявит не позднее 12 мая после дискуссий с Британией, Германией и Францией, выразившими готовность разработать поправки к ядерному договору с Ираном.
Лидер Ирана Хасан Роухани заявил, что страна готова к любому решению Вашингтона.
"Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом, но мы готовы к любому варианту", — заявил он.
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