Фото: oko-planet.su
Жители Украины озвучили самую главную, по их мнению, проблему государства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на итоги опроса Киевского международного института социологии.
Больше всего украинцев (свыше 60%) назвали в качестве самой острой проблемой государства конфликт в Донбассе. 33,5% местных жителей недовольны нехваткой рабочих мест, еще 31,9% — низким уровнем зарплат и пенсий.
Согласно итогам опроса, 75,3% граждан Украины полагают, что руководство ведет страну в неправильном направлении. С политикой действующего правительства согласны лишь 10,4% респондентов.
В опросе участвовали свыше двух тысяч украинцев старше 18 лет в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
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