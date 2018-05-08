Фото: 2ch.hk
Российский Ка-52 потерпел крушение в Сирии, оба пилота погибли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
Вертолет разбился во время выполнения планового полета над восточными районами республики.
В ведомстве отметили, что, согласно предварительной информации, Ка-52 мог упасть из-за технической неисправности.
Тела пилотов нашли и доставили на аэродром.
Подчеркивается, что с начала месяца это уже второй случай гибели российских военных в Сирии. 3 мая разбился истребитель Су-30СМ, оба пилота погибли. В Минобороны сообщили, что самолет мог потерпеть крушение из-за попадания в двигатель птицы.
Комментарии
Да что же это такое, то птица в двигатель попадёт, то техническая неисправность
Да что же это такое!? Опять беда!!!
сколько уже можно там убиваться?
Нету там птиц, мочат наших втихую, методы партизанской войны от игловцев.
Опять птица в турбину?
И воевать не надо, все само собой падает каждую неделю. Такие потери, как в ходе боевых действий. Круто.
Это все навальнята по заказу госдепа работают
Опять виновата "Птица РПГица" ? и да, наших там вроде нет, всех вывели? ветром что ли их туда заносит?
И воевать не надо, все само собой падает каждую неделю.
-----------------
Без войны крушения совсем другие будут. К примеру, как у нас в Алтайском крае: "26 апреля. В Алтайском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. Причиной стала техническая неисправность двигателя. Никто не пострадал."
за державу ОБИДНО.
жаль наших погибших парней
за державу ОБИДНО.
за какую державу? Вот и ВЦИОМ тоже про державу твердит!
Есть еще скипетр, посох, знамя, кадило! много разных атрибутов...