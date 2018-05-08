Фото: copot.ru
Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края во вторник, 8 мая. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Серьезные заторы наблюдаются на отрезках Павловского тракта в районе пересечения с улицами Просторная и Попова, а также после кольцевого перекрестка, на проспекте Строителей в районе площади Победы и на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Матросова и на площади Октября. Скорость движения на этих участках не превышает 5-10 километров в час.
Кроме этого, пробки образовались на улицах Солнечная Поляна и Попова в районе их пересечения с проспектом Космонавтов, на перекрестках улицы Малахова с улицами Эмилии Алексеевой и Советской Армии, а также на отрезках улиц Власихинская, Челюскинцев, Партизанская, Гоголя и Советской Армии.
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