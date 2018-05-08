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Надземный пешеходный переход обрушился в Новосибирске

, ИА "Амител"
Пострадавших в результате инцидента нет

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Строящийся надземный пешеходный переход обрушился в Калининском районе Новосибирска. Жертв и пострадавших нет, пишет портал "НДН.Инфо".

Уточняется, что переход строился между двумя зданиями по адресу улица Окружная, 29в. 

Очевидцы предполагают, что начальная конструкция была плохо закреплена, от чего и упала.

В пресс-службе полиции подтвердили данные о том, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Издание уточняет, что по указанному адресу находится научно-производственное предприятие "Элтекс". Фирма занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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