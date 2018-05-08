Сервис позволит как действующим, так и новым клиентам МТС полностью отказаться от бумажных документов.

Юридически значимый "Электронный документооборот" * (ЮЗ ЭДО) от МТС позволит бизнесу обмениваться любыми документами в электронном виде внутри компании и при взаимодействии с внешними партнерами — клиентами, поставщиками и контрагентами. МТС первой среди российских телеком-компаний самостоятельно разработала решение, получила паспорт оператора ЭДО и предоставляет услугу без посредников.

Все документы, пересылаемые через систему юридически значимого электронного документооборота МТС, отмечаются электронной подписью с использованием средств криптографической защиты информации, что исключает возможность утечки данных. Клиенты смогут вести учет входящих и исходящих документов, систематизировать их и пользоваться удобной системой хранения и поиска документов в архиве. Для корпоративных клиентов МТС система не требует установки и обновления специального ПО: обмен документами происходит через универсальный web-интерфейс по защищенным каналам связи. Новые клиенты также могут воспользоваться услугой, оставив заявку на сайте МТС.

В компании подчеркнули, что электронный документооборот существенно повышает эффективность любого бизнеса вне зависимости от его размеров, оборота или сферы деятельности - за счет снижения расходов, повышения прозрачности процессов и ускорения принятия решений.

Действительно, на изготовление, подписание и передачу одного бумажного комплекта документов российское предприятие в среднем тратит 151 рубль, аналогичный процесс в электронном виде обходится в 7 рублей, то есть компании, которые перейдут на ЭДО от МТС, могут сократить затраты на расходные материалы и логистику как минимум в 21 раз.

Клиенты в сфере IT и Телекома при помощи ЭДО могут в шесть раз ускорить поступление платежей, на 88% сокращают процесс согласования и доставки документов для контрагентов. Банки и ритейлеры, в свою очередь, в два раза расширяют спектр оказываемых услуг для географически удаленных клиентов и на 54% сокращают количество ошибок из-за ручного ввода данных. Клиенты из ТЭК и автопрома могут в три раза сократить время на отслеживание хода документов и на 40% быстрее корректировать документы в режиме онлайн без необходимости бумажного дублирования.

МТС получила паспорт доверенного оператора электронного документооборота Федеральной Налоговой службы (ФНС) в 2017 году. Решение было доработано с учетом новых требований ФНС, вышедших в 2016 и 2017 годах, и на текущий момент соответствует всем законодательным актам, регламентирующим использование ЮЗ ЭДО на рынке подобных услуг. Техническую поддержку решения и развитие системы осуществляет дочерний системный интегратор "Энвижн Груп".