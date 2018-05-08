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Капитальный ремонт Привокзальной улицы начали в Барнауле

, ИА "Амител"
В ночь на 8 мая дорожники начали фрезерование проезжей части

Фото: barnaul.org

Капитальный ремонт улицы Привокзальной начали в Барнауле — в ночь на 8 мая бригада МБУ "Автодорстрой" приступила к фрезерованию проезжей части.

Как уточнили в пресс-центре городской администрации, ремонт проводится в границах улицы Новоугольной и площади Победы. Работы будут проведены на общей площади 12,5 тысяч квадратных метров.

Стоимость ремонта превышает 7,3 миллиона рублей.

"После того, как поврежденный слой асфальта будет удален, здесь планируют демонтировать старый бордюрный камень и установить новый, а также уложить два слоя горячего асфальтобетона", — добавляют в мэрии.

Напомним, что капремонт Привокзальной улицы выполняется в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.05.2018 09:35
- гость -

Лесной тракт сняли асфальт и забыли ))))

0  0
8.05.2018 09:38
- гость -

а клочок привокзальной где остановка ОТ находится тоже сделают или забудут? а если сделают, то сделают так чтобы вода уходила или нет?

0  0
8.05.2018 09:40
- гость -

а если сделают, то сделают так чтобы вода уходила или нет?
-------------

Нет у нас таких мастеров в городе которые бы могли делать так чтобы вода уходила.

0  0
8.05.2018 09:42
- гость -

Нет у нас таких мастеров в городе которые бы могли делать так чтобы вода уходила.

есть, ты просто не знаешь. там достаточно тротуар проштробить чтобы вода как и раньше в сторону ЖД вокзала уходила. а сейчас тупицы устроившие платную парковку устроили лужу.

0  0
8.05.2018 09:45
- гость -

там достаточно тротуар проштробить
-------------

Но делать это никто не будет.

0  0
8.05.2018 09:53
- гость -

На все блага, нужен профессионализм и трудолюбие А у нас всегда чего то нехватает. Профессионализм есть - нет трудолюбия И наоборот. А порой и этих двух нужных качеств, прост нет.

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