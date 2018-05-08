Фото: barnaul.org
Капитальный ремонт улицы Привокзальной начали в Барнауле — в ночь на 8 мая бригада МБУ "Автодорстрой" приступила к фрезерованию проезжей части.
Как уточнили в пресс-центре городской администрации, ремонт проводится в границах улицы Новоугольной и площади Победы. Работы будут проведены на общей площади 12,5 тысяч квадратных метров.
Стоимость ремонта превышает 7,3 миллиона рублей.
"После того, как поврежденный слой асфальта будет удален, здесь планируют демонтировать старый бордюрный камень и установить новый, а также уложить два слоя горячего асфальтобетона", — добавляют в мэрии.
Напомним, что капремонт Привокзальной улицы выполняется в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Комментарии
Лесной тракт сняли асфальт и забыли ))))
а клочок привокзальной где остановка ОТ находится тоже сделают или забудут? а если сделают, то сделают так чтобы вода уходила или нет?
а если сделают, то сделают так чтобы вода уходила или нет?
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Нет у нас таких мастеров в городе которые бы могли делать так чтобы вода уходила.
Нет у нас таких мастеров в городе которые бы могли делать так чтобы вода уходила.
есть, ты просто не знаешь. там достаточно тротуар проштробить чтобы вода как и раньше в сторону ЖД вокзала уходила. а сейчас тупицы устроившие платную парковку устроили лужу.
там достаточно тротуар проштробить
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Но делать это никто не будет.
На все блага, нужен профессионализм и трудолюбие А у нас всегда чего то нехватает. Профессионализм есть - нет трудолюбия И наоборот. А порой и этих двух нужных качеств, прост нет.