Фото: ФК "Динамо-Барнаул"

Барнаульская команда "Динамо" сыграла вничью четвертый матч подряд и практически лишилась шанса на золотые медали и попадание в ФНЛ. В очередном туре бело-голубые на своем поле играли против самого неудобного соперника — "Читы".

Счет на 11-й минуте с пенальти открыл наш Владимир Завьялов. Гости сумели отыграться: сделал это Павел Захаров на 25-й минуте. Больше забитых голов зрители в этот вечер не увидели. Наша команда, ставившая весной цель выиграть чемпионат для выхода в ФНЛ, практически лишилась для этого всех шансов. За несколько туров до конца "Динамо" отстает от идущего на первом месте "Сахалина" на 4 очка. При этом у наших соперников игра в запасе. Свой следующий матч наша команда проведет 14 мая на выезде против "Смены" из Комсомольска-на-Амуре. В случае удачного результата подопечные Олега Шишкина могут перевернуть ситуацию в очном матче с "Сахалином", который пройдет на выезде.

В любом случае, если динамовцы и станут чемпионами, то могут отказаться от повышения в классе. Учитывая проблемы с бюджетом, клуб может просто не потянуть участие в ФНЛ, для которого нужно тратить не менее 90-110 миллионов рублей.

"Сахалин" потихоньку начинает отрываться. Если получится у нас нормально провести игры на Дальнем Востоке, то всё возможно. Не бывает же такого, чтобы каждый раз нам не везло", — отметил после игры главный тренер "Динамо" Олег Шишкин.

Интересно, что при любом раскладе следующий сезон во втором дивизионе зоны "Восток" будет проходить в новом формате. Лига, где сейчас выступает всего 6 команд, будет расширена за счет дублирующих составов сибирских команд, выступающих в ФНЛ: "Енисей", "Сибирь", "Томь".