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Российская сборная одержала разгромную победу над белорусской командой в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 6:0, пишет "Р-Спорт".
Шайбы в ворота соперника забросили следующие нападающие сборной России: Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов, а Павел Дацюк оформил дубль. На воротах стоял Игорь Шестеркин.
Отметим, что российская сборная выиграла все три матча на ЧМ-2018, разгромив Францию со счетом 7:0, Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0).
10 мая российской команде предстоит сразиться с чехами, а белорусам — со Швейцарией (9 мая).
Комментарии
Может, чуть-чуть отдохнут после ЧМ по хоккею и на ЧМ по футболу выступят. Тогда хоть гарантированно в плей-офф выйдем!
потом найдут допинг и всё отменят, делов-то...