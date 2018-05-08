Однажды проснуться с красивой ровной спиной – это то, о чем так мечтает 11-летняя Ксюша. Патологический кифоз, или в просторечии горб – то, что уже не спрячешь даже под объемной футболкой и не скроешь от чужих, не всегда добрых, глаз.

Из-за врожденной аномалии Ксюше в любой момент грозит парализация и слепота. Каждое неосторожное движение может закончиться для девочки непоправимой травмой и потерей возможности самостоятельно двигаться.

О том, что у ее единственной дочери аномалия позвоночника, мама Татьяна узнала шесть лет назад. Она случайно заметила, что один из позвонков Ксюши имеет необычную клиновидную форму. После подробного обследования девочке назначили экстренную операцию в Новосибирске. В Барнауле специалистов, способных сделать такую операцию, не нашлось. Семье оставалось лишь дождаться бесплатной квоты.

Татьяна сама много лет проработала медсестрой в детской больнице и видела много боли. Но никогда не думала, что ей самой придется с этим столкнуться. 5 лет – именно столько Ксюше и Татьяне пришлось ждать операции. За время ожидания новосибирская клиника отказалась оперировать Ксюшу бесплатно. Осознать, что тогда пришлось пережить Татьяне, как каждый ее день был наполнен паникой и тревогой за Ксюшу, можно, только если на секунду представить себя на ее месте. Если не испугаться себя спросить: а если бы это случилось с моим ребенком? Какими долгими бы показались эти 5 лет и как бы я дорожила каждой возможностью спасти свою дочь.

Ксюша росла, и вместе с растущим организмом все сильнее обращал на себя внимание появившийся горб. Туловище девочки развивалось непропорционально. Оно сильно укорочено, и Ксюша уже сейчас значительно ниже своих сверстниц. Но главная опасность кроется внутри. Из-за зажима артерий затруднено кровообращение и снабжение кислородом головного мозга. Ксюша может потерять зрение, которое ухудшается уже сейчас. Кроме того, стоит девочке получить даже небольшую травму при любом неосторожном движении, и защемление нерва приведет к параличу. Одна мысль об этом способна вызвать ужас и отчаяние у любой матери. Но Татьяна никогда не позволяет себе плакать при дочери. Любовь и вера победили в этой семье болезнь.

"Я сама не привыкла обращать внимания на болячки. – говорит Татьяна. – Конечно, в душе я переживаю, но, несмотря ни на что, Ксюша всегда для меня будет самой красивой и самой лучшей".

Каждый год результаты МРТ девочки отправляли в Санкт-Петербург в ФГБУ "НИДОИ им. Г.И. Турнера". И 28 марта в квартире Татьяны раздался звонок, принесший долгожданное известие: "Готовьтесь к операции. Вам выделили квоту". Операция назначена на 20 июня. И сейчас семья готовится к этой решающей для них поездке. Им нужно оплатить проживание маме в съемной комнате и перелет на двоих в Санкт-Петербург и обратно. Но доход Татьяны – скромная зарплата медсестры. Папа девочки сам находится на инвалидности и практически прикован к постели, поэтому помочь Ксюше не может.

Татьяна сможет собрать средства на проживание, но оплатить перелет ей уже не под силу. Проезд в поезде до Санкт-Петербурга для них невозможен — позвоночник Ксюши не выдержит такую нагрузку. Но если Татьяна и Ксюша не прилетят в назначенный день в Санкт-Петербург, их квота аннулируется. И операция, которую девочка и ее мама ждали долгих 5 лет, просто не состоится.

Сколько раз нам приходилось видеть детей с инвалидностью, вернуть здоровье которым было уже невозможно – лишь облегчить страдания или улучшить качество жизни. Но в случае с Ксюшей можно кардинально изменить ее жизнь. Благодаря операции можно полностью исправить дефект позвоночника. Рост и развитие девочки восстановятся. Ксюша ничем не будет отличаться от сверстниц. Здоровью этого ребенка перестанут угрожать слепота и паралич.

Средняя сумма перелета на требуемые даты туда-обратно – около 60000 рублей.

При подсчете учитываются следующие моменты:

- Покупка билетов до Санкт-Петербурга сейчас обойдется значительно дешевле, чем сделать это в сезон отпусков в конце июня.

- Точная дата возвращения и необходимая сумма на билеты назад будут известны только после операции, и к тому моменту дешевых билетов уже не останется.

Все необходимые медицинские документы Ксении имеются в Благотворительном фонде "Облака". Мы верим, что уже этим летом однажды утром Ксюша проснется с красивой, ровной спиной и улыбнется себе в зеркало. И впереди ее ждет прекрасная и счастливая жизнь, которую они с мамой, безусловно, заслужили.

Любой перевод мы просим вас сделать целевым и написать SMS "Ксюше":

- сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

- по номеру телефона, привязанного к карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.

- яндекс-кошелек: 410016197087867

- Qiwi кошелек: +79609612442

- отправив SMS с телефона на короткий номер 3434.

В сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования.

Например, "Облака 50" - на расчетный счет фонда "ОБЛАКА":

р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК",

к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

Отчет о поступивших средствах вы можете увидеть в группе вк

Публикация фотографий детей сделана с согласия семьи на оказание материально, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда