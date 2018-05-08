Фото: skyscrapercity.com
Представители крупнейшего барнаульского торгового центра "Арена" официально подтвердили, что 8 мая комплекс не заработает.
"8 мая наш ТРЦ "Арена" НЕ будет работать. Информацию по открытию мы предоставим вам в ближайшее время. Приносим извинения за предоставленные неудобства", — говорится в сообщении на официальной странице "Арены" в Instagram.
Напомним, ранее сообщалось, что ТРЦ не будет работать 5, 6 и 7 мая. В торговом центре это объясняли "техническими причинами". Впрочем, вскоре стало понятно, что закрытие "Арены" связано с тем, что комплекс не прошел проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение норм пожарной безопасности.
О нарушениях, выявленных здесь, прокуратура сообщала еще в конце марта.
Также портал Amic.ru информировал о том, что закрытие "Арены", вероятно, продлится минимум до 28 мая. Как уточнили нашей редакции в Индустриальном районном суде Барнаула, нынешнее закрытие ТРЦ является обеспечительной мерой по иску прокуратуры о запрете эксплуатации помещений "Арены" до рассмотрения дела по существу. Судебное заседание назначено как раз на 28 мая.
Проверки торговых центров в Алтайском крае были инициированы после трагического пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.
В краевой столице помимо "Арены" уже имеются прецеденты закрытия ТРЦ в качестве обеспечительной меры по требованию прокуроров. Так, в краевой столице приостановлена работа ТЦ "Район" и торгово-офисного центра "Гулливер".
Комментарии
неудачное место для трц, аренда никакая, так еще и сейчас часть арендаторов разбежится...
Без решения с верху вертикаля, никакого открытия Арены не будет. Это понятно и барнаулькому ежу с ленточного бора.
Ну и закрыли бы верхние этажи игровые ,а первый этаж бы оставили с торговыми точками, и люди бы работали.
мне одному кажется, что сейчас этими проверками идет нажим на бизнес и провоцируется коррупция?
Сами не понимают, что творят, а вам все кажется!