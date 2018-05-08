Депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов объяснил, почему поддерживает законопроект о запрете на ввоз в Россию иностранных лекарств.
Законопроект называется "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Он вводит запрет или ограничение на ввоз лекарств, сельхозпродукции, алкоголя, табачной продукции из США и других стран.
"В части лекарственных средств и препаратов стоит пояснить, что в список запрета могут попасть только те препараты, аналоги которых производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах. Иными словами, при "антисанкциях" предлагается дифференцированный подход, чтобы не пострадали отдельные группы больных", — пояснил Елыкомов.
Он добавил, что ограничение ввоза лекарств "должно стать стимулом для создания системы государственной фармацевтической безопасности, производства собственных форм препаратов и дженериков на основе уже действующих зарубежных лекарственных препаратов отечественными фармацевтическими компаниями".
Читайте также: РПЦ выступила против запрета на ввоз лекарств из-за рубежа
Отметим, что такой запрет поддерживает еще один алтайский госдумец – Николай Герасименко.
Добавим, что законопроект еще не принят, его рассмотрят в трех чтениях в Госдуме. Но он вызвал много вопросов.
Комментарии
Через пятую точку всё. Запрещаем ввоз хороших лекарственных препаратов, чтобы это стало стимулом для создания своих препаратов...
А пока своих таких препаратов нет, мрите, граждане, без эффективного лечения.
Он добавил, что ограничение ввоза лекарств должно стать стимулом для создания системы государственной фармацевтической безопасности
-----------------
Безмозглые депутаты! Предположим, что я олигарх и решил обогатится, теперь это будет легко. Можно делать, к примеру, аспирин очень плохого качества с кучей побочных эффектов и народ будет покупать, так как импортные аналоги будут недоступны.
Алтайский госдурец в случае чего сядет в самолет и лечиться в лучших зарубежных клиниках, а народу боярка и марганцовка.
На кой пес я буду строить фармацевтическую фабрику в России. Где гарантии, что какой нибудь путинский чиновник не загонит меня в долги и не заберет фабрику. Нет уж я лучше свои деньги вложу в..... да в той же Англии.
"...чтобы не пострадали отдельные группы больных", — пояснил Елыкомов.
Сам ты БОЛЬНОЙ.
"В части лекарственных средств и препаратов стоит пояснить, что в список запрета могут попасть только те препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах."
Он добавил, что ограничение ввоза лекарств "должно стать стимулом для создания системы государственной фармацевтической безопасности, производства собственных форм препаратов и дженериков на основе уже действующих зарубежных лекарственных препаратов отечественными фармацевтическими компаниями".
----------------------------------
Очень мудрые предложения.Законопроект надо принять не особо откладывая.
то 10:40 Вы думаете Путин и его окружение вам будет вставлять палки в колёса?
Я не думаю, я знаю. И вы знаете.
а ещё депутаты спрашивают, почему их народ не любит..
В США и прочих цивилизованных станах требуется несколько лет, чтобы хотя бы дженерик запустить в оборот. Куча вложений, времени, тысячи людей для рандомных исследований..
У нас сейчас лекарства на коленке наваяют наши горе-бизнесмены. А последствия видны будут не сразу, но народ будет умирать..
Моя знакомая врач, работающая в реанимации в горке, где самых сложных привозят после ДТП и молодых перспективных, говорит - недайбог будем лечить российским г-ном, шансов не будет ни у кого
то 10:40 Вы думаете Путин и его окружение вам будет вставлять палки в колёса?
Да, и это подтверждают сотни тысяч людей , которые вместо того чтобы вложить деньги в Путинскую экономику и получить огромные прибыля, вывозят деньги за рубеж и получают мизерный процент.Я надеюсь вы не думаете, как обыватель обыкновенный, что все большие деньги ворованные?
Это не антинародный, это преступный законопроект!
Да у нас сейчас даже ларёк не открыть чтобы путенские псы у тебя всё не отобрали. В 90-х такого не было.
Валера, тебе не стыдно!?
Почитаешь местных коментаторов и понимаешь : почему мы ТАК живем
К сожалению, в России нет фарм. промышленности, за редким исключением. Да и спиртное нормальные люди предпочитают употреблять иноземное или собственного приготовления. И так обо всем.
Почитаешь местных коментаторов и понимаешь : почему мы ТАК живем
-------------
Это комментаторы виноваты, что у депутатов кроме как запретить ввоз продуктов и лекарств, на большее ума не хватает.
Почитаешь местных коментаторов и понимаешь : почему мы ТАК живем
это не комментаторы давали в 2012 году 179 обещаний и спустя 6 лет выполнили лишь 35
Кто кто, а вот ученный доктор, ныне депутат, активный политик, уж точно знает, что перечить власти небезопасно! Тем более, зачем нам вражеские лекарства, когда есть доступный отечественный пирамидон!
Господи, и как они только дипломы медицинские получили? Иди власть остатки мозгов снесла? Может, отозвать их из дуры этой? Пусть идут дворы мести - в Барнауле дворников как раз не хватает
8.05.2018 11:21
- гость -
Правильно! Во всем виноваты комментаторы! Если их всех сослать на Соловки - аптеки России немедленно заполнятся отечественными лекарствами!
Хочется навредить западу и их друзьям, так запретите вывоз из страны:
- Древесины и пиломатериалов.
- Нефти, газа и угля.
- Руды, цветных и чёрных металлов.
- Золота и драгоценных камней.
И олигархов раз в 1000 меньше станет