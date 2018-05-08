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Тело 15-летнего мальчика обнаружили в заброшенном гараже в Барнауле

, ИА "Амител"
По факту смерти подростка проводится доследственная проверка

Фото: strukturno.com

Тело 15-летнего подростка было обнаружено вечером 7 мая в заброшенном гараже на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Согласно предварительным данным, подросток мог отравиться парами вдыхаемого вещества.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.05.2018 10:55
- гость -

ужас....

0  0
8.05.2018 11:15
- гость -

да уж... денег поди на бухло нет, вот и нюхают газ для зажигалок, клей момент, лосьон прелесть и даже дихлофос. вот 24.04 Амик про девку писал, что отравилась дезодорантом.

0  0
8.05.2018 11:41
- гость -

Прошли те времена когда молодёжь коктельчики да тоники распивала. Добро пожаловать в конец 80-х - начало 90-х!

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