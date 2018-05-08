Фото: strukturno.com
Тело 15-летнего подростка было обнаружено вечером 7 мая в заброшенном гараже на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По факту трагедии проводится доследственная проверка.
Согласно предварительным данным, подросток мог отравиться парами вдыхаемого вещества.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии
ужас....
да уж... денег поди на бухло нет, вот и нюхают газ для зажигалок, клей момент, лосьон прелесть и даже дихлофос. вот 24.04 Амик про девку писал, что отравилась дезодорантом.
Прошли те времена когда молодёжь коктельчики да тоники распивала. Добро пожаловать в конец 80-х - начало 90-х!