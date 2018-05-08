Фото: www.casinoz.biz
В группе ТД "Столото" опубликовали рейтинг городов, жители которых выигрывали в лотерею крупные суммы денег. Барнаул занял в нем 8-е место. Совсем недавно житель города выиграл 232 миллиона рублей.
Известно, что участник из Барнаула купил многотиражный билет стоимостью 2500 рублей в лотерейном киоске. Это была развернутая ставка, а значит, участник заранее имел больше шансов на победу. Получить приз мужчина теперь сможет в Москве.
Самый крупный выигрыш принадлежит жителю Воронежа — 506 млн рублей. На втором месте Сочи с 364 млн рублей. Третью строчку занимает житель соседнего Новосибирска — 358 млн рублей.
Добавим, что в рейтинге учитывались результаты лотереи "Гослото" "6 из 45", где участникам предстоит выбрать из 45 цифр шесть.
Ранее житель города выиграл 1,5 миллиона в лотерею "Почты России". Другой же мужчина выиграл в 2017 году около 9 миллионов рублей.
Комментарии
Неужели приобладает огромное чило маниакально наивных и таких же доверчивых!?
Пусть безумная идея -
Не рубайте с горяча
Вызывайте поскорее
Через гада главврача!
С уваженьем ... Дата. Подпись
Отвечайте а не то,
Если ж вы неотзаветесь,
Мы напишем ... в "Спортлото"!
Не просто поэт В. Высоцкий, по сути провидец!
то ли переехать в ЭТОТ Барнаул виртуальный, где все выигрывают
Давно пора гость от 8.05.2018 11:37 Неповеришь, как не куплю билет "Спортлото", так и выгрываю. Уже просто бесит и деньги некуда девать! Сбрось номер своей карты - поделюсь с тобой!