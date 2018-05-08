Бульвару Cвязистов – быть

Праздничная акция прошла на бульваре Связистов, торжественно открытом в 2010 году в Ленинском районе Барнаула, у мемориальной доски с именем ученого-изобретателя радио Александра Попова.
Совместно с информационным партнером – Медиагруппой FM-Продакшн – Алтайский КРТПЦ провел розыгрыш призов. В прямом эфире радиостанций DFM, "Европа Плюс" и "Радио Шансон" прозвучали три кодовые фразы. Трое радиослушателей, первыми пришедшие на бульвар Связистов и сообщившие кодовую фразу одной из радиостанций, получили по телевизионной приставке для приема 20 каналов цифрового эфирного телевидения.
Прошедшая акция вызвала большой ажиотаж среди радиослушателей, которые получили не только подарки, но и праздничное настроение.
Следом за розыгрышем по инициативе радиотелецентра были проведены работы по благоустройству бульвара, в частности, закладка цветочной клумбы в виде эмблемы РТРС и высадка саженцев декоративных яблонь, призванных украсить и создать уют в столь знаменательном для всех связистов уголке краевой столицы.
Директор Алтайского КРТПЦ Сергей Мольков рассказал о проделанных радиотелецентром работах по благоустройству бульвара и поблагодарил за помощь в этом городскую и краевую администрации, а также выступил с инициативой придать в ближайшем будущем бульвару Связистов официальный статус, взять над ним шефство и привлечь к заботе о нем других операторов связи.
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