Фото: vk.com/incident_krk
Пожар произошел во Дворце спорта в Красноярске. Открытое горение на его кровле ликвидировано, пожар локализован, пишет "Интерфакс-Сибирь", ссылаясь на главу пресс-службы краевого ГУ МЧС Александра Якимова.
Уточняется, что площадь пожара во Дворце спорта, расположенном на Ярыгинской набережной, 12, составила 250 квадратных метров. По словам Якимова, в основном горели строительные леса.
Он отметил, что погибших и пострадавших нет.
На место ЧП приехали дознаватели, которые установят причину пожара после его полной ликвидации.
В борьбе с огнем участвует 21 единица техники.
Агентство сообщает, что пожар разгорелся в 5:32 по местному времени. В здании Дворца спорта шел ремонт к Универсиаде-2019.
Комментарии
Вы опять будите смеяться! Но это полагаю опять проводка!
Сечение проложенного провода под нагрузку не была грамотно рассчитана. Холодно, спортсмены грелись, вот вам и результат.