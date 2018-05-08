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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович выразил уверенность, что РФ и Украина в итоге "придут к миру". Об этом пишет Life, ссылаясь на заявление парламентария в эфире телеканала "112 Украина".
"Я абсолютно уверен в том, что Украина и Россия всё равно придут к миру", — заявил депутат, отметив, что еще две недели назад говорили о критической ситуации на Корейском полуострове, однако затем прошла встреча лидеров Южной Кореи и КНДР. "Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу", — добавил Рабинович.
Парламентарий посетовал на то, что Украина не предпринимает никаких действий, которые направлены на улучшение российско-украинских отношений.
Депутат отметил, что, в частности, он призывал депутатов Рады вести диалог с Госдумой РФ, создать рабочую комиссию и "просто сесть за стол и посмотреть друг другу в глаза", однако украинские парламентарии отвергли его предложения.
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