Алтайские заключенные к 9 мая провели уборку памятников и мемориалов

Фото: УФСИН по Алтайскому краю
Более 260 осужденных приняли участие в уборке мемориалов в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСИН России. Акция проходила в селах и городах края.
Они очистили от бытового мусора территории памятников, мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Убрали сухую траву и листву вокруг стел.
Стоит отметить, что уголовно-исполнительная система Алтая имеет свою боевую историю. В 1941-1942 годах на фронт ушло более 700 сотрудников лагерей и тюрем Алтайского края. Это почти половина всего личного состава УИС края того времени. Позже многие сотрудники были откомандированы для борьбы с бандитизмом на освобожденные от захватчиков территории Западной Украины, Прибалтики, Белоруссии.
Комментарии
А зарплаты дворников в чей карман осели?
Судя по уровню духовного подъема и вовлечённости народа в безудержное празднование Дня Победы чиновники всех уровней, все школьники студенты врачи учителя менты и прочие столпы и скрепы нашего общества должны были стоять в очереди за почетным правом облагородить и прибрать монументы тем, о благодарности которым кричат надписи на доброй половине всех Авто и ленточки в петлицах каждого первого гражданина России.
Но нет.
Могилы и обелиски героев отчистить некому, кроме подневольных зеков.
Мне одному кажется что тут что то не так?