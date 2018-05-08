Фото: mvd.ru
Полиция в Горном Алтае разбирается в обстоятельствах конфликта, который возник между двумя девушками, проживающими в селе Онгудай.
В республиканском МВД отмечают, что девушки 28-ти и 26-ти лет написали заявления друг на друга. Согласно предварительным данным, сельчанки вместе пришли в гости к своим знакомым. Во время застолья между подругами произошла ссора.
В итоге одна из девушек взяла стакан, стоявший на столе, и ударила им по лицу своей знакомой. В ответ на это вторая девушка подняла этот же стакан с пола и два раза ударила им свою обидчицу по голове.
"Девушек удалось разнять хозяину дома. После чего, когда казалось, что конфликт разрешен, "вторая потерпевшая" схватила стоящую возле печи металлическую кочергу и ударила ею по лицу знакомой. Находящиеся в доме гости вызвали полицию. Девушки с травмами, полученными в результате конфликта, были доставлены в центральную районную больницу. Зачинщице конфликта потребовалась госпитализация", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В данный момент по факту случившегося проводится проверка.
Комментарии
Девушки? Шала.... нды пьяные.
Амик о чем либо достойном, что сделала молодежь написать слабо, одну грязь...
Зачинщице конфликта потребовалась госпитализация
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Ну вот хоть одна хорошая новость.
Не далее как вчерась росийская мОлодежь во время инагурацыи небывало сплотилась вокруг не два раза подряд честно избранного президента. Такие новостя
вас радывают?