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Полицейские Славгорода разыскивают злоумышленницу, похитившую путем обмана 90 тысяч рублей у местной жительницы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что 42-летняя жительница Славгорода разместила в Сети объявление о продаже квартиры. Вскоре ей позвонила неизвестная женщина и предложила перечислить задаток в размере 100 тысяч рублей якобы за покупку квартиры. При этом злоумышленница даже не побывала в покупаемом жилье.
По данным полиции, жительница Славгорода сама перевела деньги в банкомате на мобильные номера, которые были зарегистрированы в Самаре. Перевод денег с карты она произвела под диктовку мошенницы. Лишь после списания денег со счета вместо зачисления потерпевшая поняла, что была обманута.
По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, стражи порядка возбудили уголовное дело.
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