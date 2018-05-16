Чем дальше от Москвы, тем дальше от цивилизации и "высоких технологий", принято считать. Но далеко не всегда и не во всем это так. Например, если вам сказали, что ваш стоматологический случай безнадежный, зубы вам не вернуть и самое большее, на что вы можете рассчитывать, – съемные протезы, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации. Нужно искать специалиста, который вам поможет. И находиться он может не только в Москве или Европе.

Специалисты, которые помогут

"Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, — утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent (г. Новосибирск), хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Сегодня стоматологи помогают даже пациентам, которым отказали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани челюсти, или тем, у кого отсутствует достаточный объём костной ткани, поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, нет понятия "неблагоприятное состояние кости".

Михаил Семёнович знает, о чём говорит. Опытный имплантолог одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.

Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов (зигомы), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, он свел количество "безнадежных" случаев практически к нулю.

"Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость), – объясняет доктор Тодер. – Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики — за один день пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о котором раньше такие пациенты могли только мечтать!"

Решение за один день

Благодаря инновационной для большинства российских регионов услуге имплантации зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, которую иначе называют "зубы за один день", людям не приходится месяцами (а иногда и годами) проходить через череду неприятных операций и процедур – за один день (иногда 2–3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают постоянные зубы и в тот же день начинают ими пользоваться.

Пациенты доктора Тодера получают не просто зубы, они возвращаются к полноценной жизни, вновь обретают улыбки, уверенность и возможность не отказывать себе в маленьких радостях жизни, например, побаловать себя любимыми лакомствами, которых раньше были лишены.

Инновационные услуги, высокопрофессиональные специалисты и вера в то, что здесь, несмотря на, казалось бы, безнадёжность ситуации, им помогут, сделали клинику iDent известной от Москвы и центральной части России до отдалённых районов Севера и Дальнего Востока. Сюда едут даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Условия для иногородних

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть все для приезжих пациентов.

"Мы дистанционно консультируем пациентов: просим отправить снимок компьютерной томографии, изучаем и даем человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, — гарантирует Инна Тодер, директор Международного центра имплантологии iDent. - Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация — завтра улетать, а работа не готова - исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому, если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы все успеете! А когда приедете в Новосибирск, мы окажем вам достойный прием: поможем информацией о такси, гостиницах и отелях на любой кошелек и уровень требований – мы стараемся максимально помочь вам чувствовать себя комфортно, предусмотреть все детали!"

Кроме того, для удобства в ООО Международный центр имплантологии "Ай-Дент" действует беспроцентная рассрочка, а также заключен договор с ООО "ХКФ Банк" о предоставлении пациентам кредита на лечение в клинике на разумных условиях. Для его оформления понадобится не более 15 минут и даже не придется куда-то ехать из клиники!



ООО "Международный центр имплантологии "Ай-Дент":

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

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e-mail: 2075577@ident-implant.ru

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В iDent на высоком уровне представлена не только имплантация, здесь есть весь спектр стоматологических услуг: терапия, ортодонтия (установка элайнеров Инвизилайн, брекетов), ортопедия (протезирование), эстетическая стоматология (отбеливание, установка виниров, айниров, люминиров).

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