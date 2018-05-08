Барнаульские школьники написали письма ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности за Победу и за жизнь.
Напомним, в рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" Медиагруппа FM-Продакшн объявила акцию "Письмо ветерану", посвященную годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А МБУДО "Память" Пост № 1 г. Барнаула провел конкурс творческих работ "Мужеству есть продолжение", посвященный 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной.
Участие в акции приняли школьники разного возраста — и первоклассники, и девятиклассники. Кто-то рисовал рисунки, а кто-то и писал стихи. Это разные письма — личные, для родных бабушек и дедушек, воевавших в Великой Отечественной, обращения к неизвестному солдату, письма-размышления о прошлом и настоящем, наивные и трогательные, серьезные и грустные, заставляющие задуматься, но всегда очень искренние: "Мы совсем другие... мы слушаем другие песни, перед глазами у нас другие примеры. Но есть то, что роднит и объединяет нас: мы тоже любим свою Родину", "Я понял, что не будь этого дня, не было бы и меня. Не было бы моей мамы, моего дедушки", "К сожалению, страны, за которую ты сражался и пал, больше нет. Многие подростки забывают о таких, как ты, отдаваясь новому времени и врагу. Грустно, правда?".
Редакция Amic.ru предлагает ознакомиться с выдержками из некоторых детских писем. Их мы собрали в слайдер. Каждые 15 секунд картинка меняется.
Также добавим, что письма детей, написанные ветеранам Великой Отечественной войны, были вложены в подарки, собранные в рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" от Медиагруппы FM-Продакшн.
Комментарии
Это случаем не заболевание какое-то умершим людям письма писать?