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Фигуристка Медведева переедет в Канаду, но не будет менять гражданство

, ИА "Амител"
Она станет первой российской фигуристкой высокого уровня, тренирующейся под руководством иностранного специалиста

Фото: 365news.biz

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева объявила об уходе от известного тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка не собирается менять спортивное гражданство и продолжит выступать за российскую сборную.

18-летняя спортсменка переедет в Канаду, ее новым тренером станет 56-летний канадец Брайан Орсер. Медведева будет первой российской фигуристкой такого высокого уровня, тренирующейся под руководством иностранного специалиста, пишет ТАСС.

Отмечается, что накануне, 7 мая, Медведева посетила офис Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Москве. Фигуристка рассказала, что будет жить и тренироваться в Канаде, назвав слухи о смене гражданства "полным бредом". "Что касается решения о смене тренера — хочу себе долгую карьеру, поэтому такие изменения мне были нужны", — добавила она.

Фигуристка считает, что у нее не будет трудностей с проживанием в новой стране. "Бытовые вопросы еще не решены, поэтому пока ничего не могу сказать по поводу даты первой тренировки. Меня не пугает переезд в Канаду и языковой барьер, мне не будет там некомфортно. Надеюсь, уровень моего английского языка позволит мне нормально общаться", — заявила Медведева.

Агентство напоминает, что после Олимпиады-2018 россиянка говорила, что не собирается прощаться с фигурным катанием и намерена выступить на Играх 2022 года в Пекине. Медведева будет также числиться в Центре спорта и образования "Самбо-70", на базе которого тренирует Тутберидзе. Жить фигуристка будет, вероятно, в Торонто.

Сообщения о возможном уходе Медведевой от Тутберидзе начали появляться после завершения Олимпиады в Южной Корее. По словам самого тренера, она узнала об уходе Медведевой из новостей. В последние недели фигуристка находилась на отдыхе и не выходила на связь с Тутберидзе. Подчеркивается, что специалист тренировала фигуристку в течение 11 лет.

Брайан Орсер работает в Торонто в системе спортивной организации Cricket, Skating and Curling Club. В прошлом он был известным фигуристом, двукратный серебряный призер Олимпийских игр (1984, 1988). Сейчас под его руководством тренируются такие мировые звезды фигурного катания, как двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес из Испании.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.05.2018 12:08
- гость -

А зарплату канадецу Брайану Орсеру из бюджета страны будут платить?

0  0
8.05.2018 12:10
- гость -

Медведева будет также числиться в Центре спорта и образования "Самбо-70", на базе которого тренирует Тутберидзе.
----------

Какой смысл финансировать спортсменов которые уже не связывают свою жизнь и работу с Россией?

0  0
8.05.2018 12:14
- гость -

12:08, нет из твоего!

0  0
8.05.2018 12:30
гость

нелогично, получается, что проиграла подруге по команде (один тренер)- и ааааабиделась, а если проиграет, имея другого тренера- обида будет иная???

0  0
8.05.2018 12:37
ПлохойХорошийЗлой

будет интересно

0  0
8.05.2018 12:40
- гость -

тренер сочтет за честь работать бесплатно с фигуристкой из топ-3 списка. да и на рекламе она заработает не меньше Шараповой.

0  0
8.05.2018 13:27
...

Вот и пусть за свой счет тренируется и оплачивает аренду стадиона и тренера.
Надоели, что деятели искусства что спортсмены.

0  0
8.05.2018 13:39
гость

А Россия ей будет платить и машины с квартирами дарить. Все артисты, спортсмены, певунчики давно обосновались в Майями, Америке, Канаде, а здесь гребут деньги. Давно надо эту лавочку пресечь, но нашей власти они нужны.

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