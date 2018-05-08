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Пенсионера, подозреваемого в краже очков у врача во время приема, задержали в Барнауле, сообщили в УМВД по краевой столице.
К правоохранителям обратился врач одной из клиник города, который сообщил, что в рабочее время неизвестные похитили у него дорогостоящие очки. Сумма причиненного ущерба превысила три тысячи рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее не судимый пенсионер 1949 года рождения.
"Подозреваемый дал признательные показания. Пояснил, что во время нахождения на приёме у врача, когда потерпевший отвлекся, похитил со стола очки. Похищенное изъято", — добавляют в УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
Вот только такие дела наши полицейские и в силах раскрывать. Что там с делом Белобородова?
Сумма причиненного ущерба превысила три тысячи рублей
Тяжело сейчас пенсионеру купить себе очки за 3 тысячи. Некоторым пенсионеры на полпенсии лекарств набирать приходится. Дорого сейчас сейчас лечится, хорошо хоть еще прием у врача не платный. Но к тому же офтальмологу талончик взять практически не возможно, приходят к 7 утра и узнают, что талончик на сегодня один и его уже забрали
дорогостоящие очки. Сумма причиненного ущерба превысила три тысячи рублей.
Да, за 100 руб. на улице надо покупать.
Поди просто взял по не внимательности, а то сразу украл.
ни капельки не дорогие. мои 7 000 стоят. самые простые без наворотов
мои 7 000 стоят.
на сданные бутылки купил?
прием у офтальмолога длится 15 минут. на день выдается максимум 2-3 талона. вопрос: что делает врач остальные 7 часов рабочего времени?
Да чай пьет и бамбук курит.
да