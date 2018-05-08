Фото: пресс-служба администрации Барнаула
В преддверии праздника во всех районах Барнаула улицы и площади украсили сотни флагов, баннеры, растяжки, постеры с изображениями символов весны и Победы, сообщает мэрия города.
"Помимо центральных улиц красиво оформили въезд в город со стороны старого моста – улицы Парфенова и Воровского", — говорится в сообщении.
На Мемориале Славы в этом году разместили семиметровые тканевые консоли. Консоль высотой 6 метров установлена на въездной стеле на Павловском тракте. Празднично оформлены также предприятия, рынки, остановки и опоры наружного освещения.
Комментарии
смотрю я на все это - и сразу в голове всплывает тот факт, что под российским триколором воевала РОА - армия предателя Власова, повешенного после войны.....