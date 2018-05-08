В Алтайском крае наконец утверждены новые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению для квартир, не оборудованных приборами учета. Произошло это, правда, с 1,5-месячным опозданием, но все равно раньше того срока, на который изначально ориентировались чиновники (1 июня). Прежние нормативы были отменены решением суда еще 14 марта 2018 года.

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов приняло соответствующее решение 28 апреля, документ вступил в силу с 3 мая. Сразу оговоримся, что новые цифры выше тех, что действовали до этого 3,5 года, однако являются куда более справедливыми, например, по отношению к тем жителям, которые платят за воду по приборам учета. Кроме того, новые нормативы в большей степени отражают реальное потребление коммунальных услуг.

До этого проект рассматривали на Общественном совете при управлении по тарифам. Новые цифры были рассчитаны ООО "Нормативные системы" на основании проделанной в течение нескольких месяцев научно-исследовательской работы. В частности, был выполнен анализ данных о потреблении услуг по холодному и горячему водоснабжению в Алтайском крае по приборам учета.

В результате оказались определены категории жилых помещений, а также сделан вывод о невозможности определения нормативов методом аналогов. Кроме того, на основании информации о пятилетней динамике среднегодовой температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного периода определены 7 климатических зон, имеющих различные значения показателя средней температуры холодной воды в сети водопровода.

Для каждой из климатических зон расчетным методом определены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению для всех категорий жилых помещений. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях едины для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, а также расположенных в аналогичных климатических условиях. Нормативы дифференцированы по 7 зонам, при этом различия в величине нормативов между зонами минимальные.

1. Угловский и Михайловский районы.

2. Алейск, Рубцовск, Славгород, Яровое, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский, Шипуновский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы.

3. Баевский, Змеиногорский, Краснощёковский, Курьинский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский районы.

4. Бийск, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Зональный, Каменский, Красногорский, Крутихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Советский районы.

5. Заринск, Ельцовский, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Солтонский, Тальменский, Тогульский, Целинный, Чарышский районы.

6. Барнаул, Белокуриха, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Павловский, Первомайский, Солонешенский районы.

7. Косихинский и Троицкий районы.

Цифры приведены по 6-й климатической зоне.

Цель принятия новых нормативов очевидна — простимулировать потребителей установить приборы учета холодной и горячей воды, так как разрыв в оплате коммунальных услуг теперь возрастает еще больше.

В качестве примера — ранее нормативы по потреблению холодной воды в многоквартирных барнаульских домах (не имеющих приборов учета) составляли в среднем 2,6 куб. м на человека, по горячей этот показатель равнялся 1,7 куб. м, водоотведение соответственно — 4,3 куб. м. По новому постановлению для жителей домов Барнаульской зоны с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1,5 м с душем, норматив по холодной воде теперь составит 4,297 куб. м, по горячей — 3,159 куб. м. Норматив по водоотведению таким образом равен 7,456 куб. м (сумма двух предыдущих величин).

Между тем представители ресурсоснабжающих организаций ранее высказывали обеспокоенность нечеткостью определения в законодательстве понятий, использующихся при описании категорий жилых помещений, таких как "умывальник", "раковина", "мойка". В таких условиях возможны злоупотребления со стороны потребителей в целях занижения реального объема потребления коммунальных услуг.