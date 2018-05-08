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Ищите счетчик: Алтайский край получил новые "повышенные" нормативы на воду

, ИА "Амител"
В Барнауле будут платить, исходя из нормы в 4,2 куб. м за холодную воду и 3,1 куб. м за горячую воду на одного человека

Фото: bip63.ru

В Алтайском крае наконец утверждены новые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению для квартир, не оборудованных приборами учета. Произошло это, правда, с 1,5-месячным опозданием, но все равно раньше того срока, на который изначально ориентировались чиновники (1 июня). Прежние нормативы были отменены решением суда еще 14 марта 2018 года.

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов приняло соответствующее решение 28 апреля, документ вступил в силу с 3 мая. Сразу оговоримся, что новые цифры выше тех, что действовали до этого 3,5 года, однако являются куда более справедливыми, например, по отношению к тем жителям, которые платят за воду по приборам учета. Кроме того, новые нормативы в большей степени отражают реальное потребление коммунальных услуг.

До этого проект рассматривали на Общественном совете при управлении по тарифам. Новые цифры были рассчитаны ООО "Нормативные системы" на основании проделанной в течение нескольких месяцев научно-исследовательской работы. В частности, был выполнен анализ данных о потреблении услуг по холодному и горячему водоснабжению в Алтайском крае по приборам учета.

В результате оказались определены категории жилых помещений, а также сделан вывод о невозможности определения нормативов методом аналогов. Кроме того, на основании информации о пятилетней динамике среднегодовой температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного периода определены 7 климатических зон, имеющих различные значения показателя средней температуры холодной воды в сети водопровода.

Для каждой из климатических зон расчетным методом определены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению для всех категорий жилых помещений. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях едины для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, а также расположенных в аналогичных климатических условиях. Нормативы дифференцированы по 7 зонам, при этом различия в величине нормативов между зонами минимальные.

1. Угловский и Михайловский районы.

2. Алейск, Рубцовск, Славгород, Яровое, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский, Шипуновский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы.

3. Баевский, Змеиногорский, Краснощёковский, Курьинский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский районы.

4. Бийск, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Зональный, Каменский, Красногорский, Крутихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Советский районы.

5. Заринск, Ельцовский, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Солтонский, Тальменский, Тогульский, Целинный, Чарышский районы.

6. Барнаул, Белокуриха, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Павловский, Первомайский, Солонешенский районы.

7. Косихинский и Троицкий районы.

Цифры приведены по 6-й климатической зоне.

Цель принятия новых нормативов очевидна — простимулировать потребителей установить приборы учета холодной и горячей воды, так как разрыв в оплате коммунальных услуг теперь возрастает еще больше.

В качестве примера — ранее нормативы по потреблению холодной воды в многоквартирных барнаульских домах (не имеющих приборов учета) составляли в среднем 2,6 куб. м на человека, по горячей этот показатель равнялся 1,7 куб. м, водоотведение соответственно — 4,3 куб. м. По новому постановлению для жителей домов Барнаульской зоны с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1,5 м с душем, норматив по холодной воде теперь составит 4,297 куб. м, по горячей — 3,159 куб. м. Норматив по водоотведению таким образом равен 7,456 куб. м (сумма двух предыдущих величин).

Между тем представители ресурсоснабжающих организаций ранее высказывали обеспокоенность нечеткостью определения в законодательстве понятий, использующихся при описании категорий жилых помещений, таких как "умывальник", "раковина", "мойка". В таких условиях возможны злоупотребления со стороны потребителей в целях занижения реального объема потребления коммунальных услуг.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

8.05.2018 12:34
- гость -

Была горячая 2.5, стало 3.1... Т.е. на 60р дороже. Нафиг счетчик, заплатил 350р и не переживай, лей сколь хочешь. А там пока счетсик купишь, помтавишь, опломбируешь, а потом считай сиди м3, пройдет 4 года и нпдо все заного. Не выгодно.

0  0
8.05.2018 12:35
- гость -

Мы с ребенком вдвоем только один куб горячей за месяц успеваем истратить. Откуда такие нормативы берутся - 3 куба на человека?

0  0
8.05.2018 12:43
- гость -

А как они ванны будут замерять? А если ванну человек поменяет на меньшую (большую)?

0  0
8.05.2018 12:45
- гость -

Прописан один, а живут и пользуются водой иногда 2-5 человек. Оплачивает весь дом.

0  0
8.05.2018 12:47
- гость -

Когда же онЕ лопнут от жадности??????

0  0
8.05.2018 12:48
Сергей

"...новые цифры выше... однако являются куда более справедливыми"

Ура! Справедливость снова побеждает и власть в этом на нашей стороне! (сарказм).

0  0
8.05.2018 12:52
- гость -


8.05.2018 12:35
- гость -
Умываетесь 1й капелькой, посуду в грязной воде моете. Если кто помыться попросится от жадности умрете?
Вы считаете весь мир по вашей семье должен равняться?

Мы на 3х тратим 8 кубов горячей, 10 кубов холодной.

0  0
8.05.2018 12:53
Гость

Было время, когда на человека норматив был 4 куба горячей и 6 кубов холодной воды, а потом крутили, вертели и стало 1.77 горячей и 2,74 холодной воды. И еще зависимость от длины ванны (смех на палочке). Вот я ветеран труда и чтобы мне оплатить ЕДК согласно нормативу , они что придут замерять мою ванну длиной 1,5 м, т. к. для ванны длиной 1,6 м уже другой норматив.

0  0
8.05.2018 13:07
- гость -

А что там слышно по теме установки счётчиков за счёт ресурсоснабжающей организации? За весы в магазине покупательне платит.
Выборы прошли и забылись все интересные предложения.

0  0
8.05.2018 13:13
- гость -

Много лет назад поставил счетчики на воду. Платить стали меньше, про счетчики вспоминаем один раз в месяц, когда показания снимаем. Пользуемся водой одинаково, что до установки счетчиков, что после.

0  0
8.05.2018 13:34
- гость -

В качестве примера — ранее нормативы по потреблению холодной воды в многоквартирных барнаульских домах (не имеющих приборов учета) составляли в среднем 2,6 куб. м на человека, по горячей этот показатель равнялся 1,7 куб. м, водоотведение соответственно — 4,3

не вводите людей в заблуждение, на 1.01.2017 для 9 этажного дома в Барнауле былиследующие нормативы: на холодную воду 4,38 м3, на горячую воду 2,83 м3, канализация 7,21 м3
курите решение от 19 ноября 2014 года № 118 администрации Алтайского края

0  0
8.05.2018 13:40
- гость -


8.05.2018 12:45
- гость -

Прописан один, а живут и пользуются водой иногда 2-5 человек. Оплачивает весь дом.

уже давно не оплачивает, есть норматив потребления ОИ
если кто и оплачивает, то это УК

0  0
8.05.2018 13:42
Кот.Без сапог.

Мы с ребенком вдвоем только один куб горячей за месяц успеваем истратить. Откуда такие нормативы берутся - 3 куба на человека?

Вот ты смердишь, по ходу.....

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