Фото: dp.ru
Американский лидер Дональд Трамп направил поздравления российскому коллеге Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на представителя Белого дома Сару Сандерс.
Она отметила, что республиканец поздравляет главу РФ и "с надеждой ждет время, когда мы сможем выстроить хорошие отношения с Россией".
В ответ на вопрос журналиста о недавних митингах оппозиции в РФ, которые не были согласованы с властями, представитель Белого дома заявила: "США верят, что у каждого человека есть право голоса и право на мирные собрания".
Напомним, накануне, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония инаугурации главы государства. Путин принес присягу и в четвертый раз стал президентом.
Комментарии
Как трогательно, впечетляет!
Республиканец с надеждой ждет время, когда страны смогут выстроить хорошие отношения
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Лет 6 ждать А Трампу через 2 года уже из Белого дома уходить.
Никто ничего не ждет. Политические фишки уже расставлены и у каждого на уме свое, особенное отличительное. Игра!